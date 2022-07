Negar motivação política em crime no PR é ‘terraplanismo’, dizem advogados

O Grupo Prerrogativas, que reúne advogados ligados à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou duramente a conclusão do inquérito da Polícia Civil do Paraná, que descartou crime de ódio ou motivação política no assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR), no sábado 9.

Em nota, o grupo afirma que o “país assistiu estarrecido a um crime com o qual – mesmo na absurda crônica de violência que nos atinge – não estava acostumado” e que o único motivo da invasão de Guaranho à festa de aniversário de Arruda foi a temática inspirada em Lula.

“Nenhuma outra razão foi encontrada para o desfecho criminoso. Nada havia que os unisse anteriormente, nenhuma questão pessoal, nenhuma desavença, nenhum ressentimento. As testemunhas, na verdade, os convidados da festa e que lá estavam e que a tudo presenciaram, foram unânimes em dizê-lo: ele invadiu o espaço, depois que estacionara seu carro com músicas que enalteciam Bolsonaro, depois de ter xingado, ofendido e prometido retornar, como de fato aconteceu”, afirma a nota.

Para o grupo, a Polícia Civil do Paraná conseguiu “concluir um disparate” ao definir que o assassinato foi por motivo torpe, mas sem motivação política. “Não é isso o que se espera de uma instituição de estado. Não é isso o que se espera de agentes públicos que não são pagos para escamotear de forma pueril a realidade que rebrilha aos olhos de todos”, diz. “Negar a motivação política do crime é praticar um terraplanismo jurídico, inaceitável na medida em que contraria todas as evidências publicamente sabidas e já por todos ressaltadas”, completa.

No fim, o Prerrogativas afirma que “a capitulação dada pela polícia é provisória” e que espera que o Ministério Público do Paraná “corrija os rumos da persecução penal, dando nomes verdadeiros aos bois, ou melhor, aos lobos, e que os contenha, nos rigores e nos limites da lei, para que crimes dessa natureza jamais voltem a acontecer e que as eleições sejam o que sempre foram no Brasil: uma maravilhosa festa democrática”.