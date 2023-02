‘Não teremos problemas’, disse Ibaneis a Pacheco um dia antes de invasões

No sábado 7 de janeiro, um dia antes dos atos terroristas e golpistas em Brasília, que invadiram as sedes dos três poderes, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entrou em contato com o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), externando preocupações da Polícia do Senado a respeito das manifestações que ocorreriam no dia seguinte.

O material que inclui as mensagens trocadas entre Pacheco e Ibaneis foi colhido pela PF no celular do emedebista, no âmbito das investigações que correm no Supremo a respeito dos atos terroristas e golpistas em Brasília.

“Estimado governador, boa noite! Polícia do Senado está um tanto apreensiva pelas notícias de mobilização e invasão ao Congresso. Pode nos ajudar nisso? Abraço fraterno, Rodrigo”, escreveu Pacheco, às 20h.

Ibaneis tentou tranquilizar Rodrigo Pacheco e respondeu em seguida, entre 20h04 e 20h05, minimizando o problema: “Já estamos mobilizados”, “Não teremos problemas” e “Coloquei toda (sic) as forças nas ruas”, foram as mensagens do emedebista. Ele acabou afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em meio a investigações sobre conivência e omissão diante dos atos golpistas, que depredaram as sedes do Congresso, do Supremo e o Palácio do Planalto.

