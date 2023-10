‘Não penso em sair daqui’, diz Flávio Dino sobre Ministério da Justiça

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira, 2, que não cogita deixar o comando da pasta e que não tem feito nenhum movimento para ocupar qualquer outro cargo na esfera pública. Atualmente, Dino é um dos favoritos na disputa para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

“Em 14 horas que fico aqui dentro desse ministério, todos os dias, eu não trato e não penso em sair daqui”, declarou o ministro durante lançamento do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc). “Não estou em campanha para rigorosamente nada. Nunca fiz movimento para rigorosamente nada”, disse.

Dino ainda declarou que tem permanecido em silêncio sobre a possibilidade de assumir a vaga no STF por “respeito” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Desde o início das especulações, eu guardei uma postura de absoluto silêncio sobre o tema. Entre as razões, pelo absoluto respeito que tenho pelo presidente”, afirmou.

Atualmente, o ministro tem sido bombardeado por críticas ao seu trabalho à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, inclusive por fogo-amigo vindo da própria esquerda.

No último domingo, 1º, Dino publicou em suas redes uma longa “defesa” de sua atuação na pasta, afirmando que o debate sobre segurança pública exige “seriedade, responsabilidade e respeito às leis”. No manifesto, Dino diz que “injustos ataques políticos e extremismos não resolvem problemas” e critica a culpabilização das polícias pelo avanço do crime organizado nas últimas décadas. “É injusto e não é construtivo. Como fazer segurança pública sem as polícias?”, publicou.

Já no final de setembro, o ministro publicou uma espécie de “balanço” de sua gestão — indicativo de que pode estar de saída do ministério –, destacando o Plano de Ação na Segurança (PAS) e um organograma de ações da pasta.

Vaga no STF

Com a aposentadoria de Rosa Weber, Lula pode anunciar nos próximos dias sua segunda indicação ao STF no atual mandato — a primeira foi a do advogado Cristiano Zanin. Entre os nomes cotados estão os ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

