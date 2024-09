‘Não bato em covarde duas vezes’, diz Datena para Marçal em novo debate

O debate com os candidatos à prefeitura de São Paulo que acontece na manhã desta terça-feira, 17, começou com os ânimos acirrados. O evento é sediado pela RedeTV em parceria com o UOL.

Logo no início da transmissão, o candidato José Luiz Datena (PSDB) fez menção ao episódio do último domingo, 15, no qual jogou uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB) durante debate na TV Cultura. O apresentador disse que tem respeito pela democracia e que não está “feliz com o que aconteceu”. “Vou honrar a minha família até a morte. (…) Não bato em covarde duas vezes. Mas estou disposto a conversar”, declarou, acrescentando que a agressão ao colega pode ser justificada como “legítima defesa” aos ataques dos quais vem sendo alvo.

O clima esquentou de vez quando Marçal escolheu fazer uma pergunta ao prefeito Ricardo Nunes (MDB). O empresário se referiu ao atual prefeito como “bananinha” e foi advertido pela mediadora. Na sequência, falou sobre a cadeirada e disse que Datena agiu como um “orangotango” e disparou contra Nunes. “Tchutchuca do PCC”, disse Marçal, levantando o tom. “Você vai para a cadeia por roubar merenda das crianças”, disse. Marçal e Nunes começaram a discutir, e a apresentadora Amanda Klein subiu o tom, prometendo punições a ambos.

O debate tem sido marcado por reiterados pedidos de resposta, e a direção já anunciou que não irá mais concedê-los caso os candidatos continuem se atacando.