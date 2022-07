Nando Reis amplia lista de artistas que disparam contra Bolsonaro em shows

O cantor e compositor Nando Reis engrossou a lista de artista que disparam contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante suas apresentações. No domingo, 3, durante show no Parque Ibirapuera, em São Paulo, ele adaptou trecho da música “N” para cantar: “Espero que o tempo passe/ que essa merda de governo acabe”.

O querido Nando Reis nunca decepciona. ☺️🎯 https://t.co/zCJfZVWu1S — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) July 4, 2022

A manifestação, apoiada por boa parte da plateia, engrossa uma tendência crescente: a de protestos contra o presidente em shows musicais. Há cerca de um mês, a volta da Virada Cultural em São Paulo após dois anos de hiato em razão da Covid-19, foi marcada por protestos contra Bolsonaro vindos de artistas como Ludmilla, Luísa Sonza e Marcelo D2.

Na sexta-feira, 1º, a cantora britânica Adele atendeu a um pedido de fãs brasileiros e gritou “Fora Bolsonaro” durante sua apresentação no festival British Summer Time, no Hyde Park, em Londres.

Quando a manifestação não vem do artista, vem do público. No domingo, 26 de junho, a cantora Elba Ramalho não ficou muito feliz com as manifestações contra Bolsonaro e a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um show em Salvador. “Não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é show de São João, não um comício”, disse, enquanto interrompia a apresentação à espera do fim dos gritos.