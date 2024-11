Na Ucrânia, Damares diz apoiar Zelensky contra ‘comunismo’ da Rússia

Na última sexta-feira, 29, parlamentares da ala bolsonarista do Congresso participaram de uma reunião em Kiev, na Ucrânia, entre o presidente Volodymyr Zelesnky e parlamentares da América Latina.

O evento foi convocado pelo governo ucraniano para discutir a cooperação entre países latinoamericanos e caribenhos para resgatar crianças que teriam sido deportadas ou sequestradas pela Rússia. O Congresso brasileiro foi representado pelos senadores Sergio Moro (União Brasil), Damares Alves (Republicanos) e Magno Malta (PL), além do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL).

Pelas redes sociais, Damares afirmou que o Brasil apoia a Ucrânia contra o que chamou de “comunismo” russo. “O Brasil precisa entender que o comunismo não brinca e que o regime da Rússia continua cruel. Vejo no Brasil autoridades defendendo o comunismo e muitos flertando com este terrível regime”, publicou a ex-ministra dos Direitos Humanos em seu perfil no X.

Malta, por sua vez, postou um vídeo em que chama o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “comunista” e diz repudiar “declarações desrespeitosas” feitas pelo petista em relação à guerra no continente europeu. “Aproveitei também para destacar o momento delicado que vivemos no Brasil, com sinais preocupantes de autoritarismo”, publicou o senador.

Que honra foi conversar com o presidente Volodymyr Zelensky, líder forte e resiliente da Ucrânia. Expressei minha solidariedade a ele e ao povo ucraniano, reconhecendo os desafios imensos que enfrentam em defesa de sua nação. Pedi desculpas em nome dos brasileiros pelas… pic.twitter.com/Gimh4C2QeR — Magno Malta (@MagnoMalta) November 29, 2024

Após o colapso da União Soviética em 1991 e a independência de diversos ex-países do bloco, o país hoje presidido por Vladimir Putin adota, assim como o Brasil, o capitalismo como sistema econômico oficial.

‘Posição de Lula não representa o sentimento do povo’, diz Moro

Sergio Moro também usou a cerimônia com Zelensky para criticar Lula e afirmar apoio à Ucrânia. Em vídeo publicado no X, o ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro diz ao presidente ucraniano que concorda com a “timidez” da declaração emitida pela cúpula do G20, considerada branda em relação à responsabilização da Rússia como agressora.

“O povo brasileiro é contra a agressão russa e a posição de Lula não representa o sentimento do povo brasileiro”, afirmou o ex-juiz federal.

Na conferência com o Presidente Zelensky, disse a ele o que todo brasileiro gostaria de dizer: o Brasil apoia a Ucrânia, o povo brasileiro é contra a agressão russa e a posição de Lula não representa o sentimento do povo brasileiro. pic.twitter.com/9KEg2KapD4 — Sergio Moro (@SF_Moro) November 30, 2024