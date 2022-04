Na TV, Kalil vai atacar Bolsonaro e chamar Zema de ‘capacho’ do presidente

Candidato do PSD ao governo de Minas Gerais e provável aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil vai partir para cima do presidente Jair Bolsonaro (PL) na inserção de seu partido na TV, que vai ao ar na noite desta sexta-feira, 15. E aproveitará para dizer que o governador Romeu Zema (Novo), seu principal adversário, é “capacho” de Bolsonaro e sua família.

No vídeo, de 30 segundos, Kalil lembrará o preço da gasolina, a alta na inflação – “na Lua”, em suas palavras –, a defesa por Bolsonaro do uso da cloroquina contra o coronavírus e a aversão do presidente às vacinas contra a Covid-19.

“Gasolina a 8 reais, a inflação na Lua e um governo capacho do Bolsonaro e da sua família. Aqui em Minas, não. Em Belo Horizonte, eu e o meu partido, o PSD, fizemos tudo diferente do Zema e do Bolsonaro. Aqui, gente vale mais do que número, verdade vale mais que mentira, e vacina vale mais que cloroquina. Foi assim em BH, e vai ser assim em Minas”, diz o ex-prefeito, que renunciou à Prefeitura belorizontina para entrar na disputa pelo governo estadual.

Desde que assumiu o governo estadual, em 2019, após ser eleito na onda bolsonarista de 2018, Zema manteve relações ora mais distantes, ora mais próximas com Jair Bolsonaro, que tenta aproximação com o governador em busca de um palanque competitivo em Minas Gerais. Já Kalil, maior antagonista de Zema, espera firmar uma aliança com Lula para a disputa mineira.

O governador lidera as pesquisas de intenção de voto no estado. Segundo o levantamento Quaest/Genial divulgado em março, Zema tem 34% da preferência e Kalil, 21%.