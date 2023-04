Na despedida, Lewandowski aponta para Moro ministro e Moro senador

Na decisão que determinou a fixação do Supremo Tribunal Federal (STF) como órgão julgador de uma suposta tentativa de extorsão sofrida pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, o agora ex-ministro Ricardo Lewandowski deu um duro recado ao senador Sergio Moro (União Brasil-PR), investigado como possível autor das irregularidades enquanto juiz na Operação Lava-Jato.

Poucas horas antes de deixar a Corte, Lewandowski justificou os indícios como motivo para manter na última instância o processo e listou prováveis irregularidades cometidas por Moro quando já era ministro de Jair Bolsonaro ou senador. “(A) cronologia dos fatos expostos nesta manifestação aponta para eventual interferência de Sergio Moro no julgamento dos processos envolvendo a Operação Lava-Jato – inclusive os processos envolvendo Rodrigo Tacla Duran –, mesmo após sua exoneração do cargo de Juiz de Direito, mas também passando por atos praticados na condição de Ministro de Estado da Justiça, bem ainda a notícia de suposta interferência do Senador da República Sergio Moro, na condição de ex-Juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba na prática de atos decisórios”, afirmou.

Em depoimento à 13ª Vara Federal de Curitiba, Tacla Duran, que foi advogado da Odebrecht, disse que foi alvo de tentativa de extorsão para não ser preso pela Lava-Jato. Ele citou nominalmente Moro e o ex-procurador Deltan Dellagnol, que era o coordenador da força-tarefa da operação em Curitiba e hoje é deputado federal pelo Podemos-PR.

Para Moro, a decisão de Ricardo Lewandowski é uma excrescência. “A manifestação da PGR acolhida pelo ministro Ricardo Lewandowski contraria precedentes do próprio STF relativos ao foro privilegiado”, diz Moro em post publicado no Twitter. “Ressalto que o processo com as falsas acusações não é de competência do Supremo, visto que os fatos inventados seriam anteriores ao meu mandato de senador”, completa.

O ex-juiz afirma que abre mão do foro privilegiado, embora isso juridicamente não seja possível, e critica essa prerrogativa dada a alguns investigados. “Por essas razões, aliás, já disse que abro mão do privilégio e luto no Senado para o fim dessa excrescência jurídica, verdadeira causa de impunidade. Recorrerei tão logo tenha acesso aos autos”, disse.

Continua após a publicidade