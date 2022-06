Na capital do país, Bolsonaro está à frente de Lula na corrida ao Planalto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida presidencial no Distrito Federal, segundo levantamento feito entre os dias 6 e 10 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado neste sábado, 11. Ele tem 41,1% das intenções de voto contra 32,7% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6,9%; André Janones (Avante), com 1,6%; Pablo Marçal (Pros), com 1,6%; Simone Tebet (MDB), com 1,4%; Vera Lúcia (PSTU), com 0,8%; Luciano Bivar (PSL), com 0,8%; Luiz Felipe d´Avila (Novo), com 0,5%; e José Maria Eymael (DC), com 0,4%.

Entre os entrevistados, 8,4% disseram que irão votar em nenhum, em branco ou anular o voto e 3,9% não souberam ou não responderam.

Avaliação

A população do Distrito Federal está bastante dividida em relação ao governo Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 49,9% aprovam a gestão e 44,8% a desaprovam. Outros 5,3% não souberam ou não quiseram opinar.

Já quando são questionados sobre como avaliam a administração, 38,1% dizem que ela é ótima ou boa, enquanto 38,7% afirmam que ela é ruim ou péssima e 21,8% a classificam como regular – 1,3% não soube ou não quis responder.

A pesquisa ouviu 1.540 eleitores por meio de entrevistas pessoais nas sete unidades de planejamento territorial do Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-00619/2022.

