Na base do desespero, Janaína Paschoal ataca candidato bolsonarista

Candidata ao Senado por São Paulo, a deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB) foi para o ataque contra o ex-ministro Marcos Pontes (PL), que tenta o mesmo cargo com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seu perfil no Instagram, Janaína postou uma matéria que relembra o passado “socialista” do astronauta, que foi candidato a deputado federal pelo PSB em 2014. Além disso, o texto também busca associar Pontes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o condecorou com a Ordem do Mérito Nacional em 2006, ano em que o astronauta se tornou o primeiro brasileiro a ir para o espaço.

“Qual direita vocês dizem que estou dividindo?”, escreveu a deputada estadual.

Os ataques têm motivo: Janaína, que ambicionou ser a candidata bolsonarista ao Senado, hoje divide os votos de direita em São Paulo com o candidato oficial de Bolsonaro. A situação prejudica as duas candidaturas e favorece o atual líder das pesquisas, o ex-governador Márcio França (PSB), único nome de peso da esquerda na disputa.

Segundo o levantamento do Ipespe divulgado em 9 de setembro, França lidera a corrida com 28% das intenções de voto. Pontes aparece em segundo, com 15%, e Janaína em terceiro, com apenas 8%.