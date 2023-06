Mulheres lideram a corrida pela prefeitura de Aracaju em 2024

A delegada Danielle Garcia (Podemos) e a advogada e vereadora Emília Corrêa (Patriota) são favoritas à prefeitura de Aracaju na eleição de 2024, segundo levantamento feito entre os dias 3 e 7 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira 15.

No principal cenário, Danielle Garcia, que foi ao segundo turno em 2020 e perdeu para Edvaldo Nogueira (PDT), tem 32,3% das intenções de voto. Na sequência, aparece Emília Corrêa (Patriota), com 23,9%. A margem de erro é de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência aparecem o vereador Fabiano Oliveira (PP), com 8,7%; o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD), com 8,2%; o ex-deputado federal Márcio Macêdo (PT), com 4,6%; e a secretária municipal de Saúde, Waneska Barbosa (PDT), com 0,9%.

Entre os entrevistados, 16,0% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 5,5% não souberam ou não responderam.

O levantamento ouviu 657 pessoas na cidade de Aracaju.