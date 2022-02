Mulher de Moro sai em defesa dele: ‘incomoda o sistema’

Mulher do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato à Presidência pelo Podemos, a advogada Rosângela Moro saiu em defesa do marido em uma série de postagens no Twitter na manhã deste sábado, 5. As publicações ocorrem em meio às investigações conduzidas no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU) contra Moro.

As apurações, que nesta sexta, 4, tiveram um pedido de bloqueio de bens pelo Ministério Público junto ao TCU, envolvem os rendimentos do ex-juiz enquanto foi consultor da Alvarez & Marsal, nos Estados Unidos.

Em sete tuítes, Rosângela disse que Moro é perseguido pelos políticos desde antes de deixar o trabalho na iniciativa privada e criticou também o julgamento da suspeição do ex-magistrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos casos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em relação ao TCU, ela ressaltou que o contrato de Moro com a consultoria por seus serviços nos EUA era privado e que ele divulgou o montante recebido, 3,7 milhões de reais por doze meses de trabalho.

“Só posso concluir que moro incomoda e muito o sistema, o mesmo que os cidadãos estão cansados de sustentar”, escreveu a advogada, que emendou críticas ao que chamou de “políticos por profissão”.

Veja abaixo a série de publicações:

1. Primeiro, porque moro nem tinha tomado a decisão de abrir mão do trabalho na vida privada e já tentaram a “ lei anti moro” para na prática cassar os seus direitos políticos. — Rosangela (@wolffmoro) February 5, 2022

2. Antes na condição de excpeto em procedimento que não lhe franqueou fala e manifestação porque não era mais juiz, assistimos o stf julgando os fatos, mas foram além , para julgar o seu caráter. By the way, ha sim quem compre carro usado dele. — Rosangela (@wolffmoro) February 5, 2022

3. Agora o TCU passou a investigar contratos privados e moro por transparência e respeito aos cidadãos voluntariamente abriu suas contas COMO NUNCA ANTES VISTO NA HISTORIA DESSE PAIS. — Rosangela (@wolffmoro) February 5, 2022

4. Só posso concluir que moro incomoda e muito o sistema, o mesmo que os cidadãos estão cansados de sustentar — Rosangela (@wolffmoro) February 5, 2022

5. O Estado tem que servir aos brasileiros TODOS!!!! E não o contrário. E muitos brasileiros estão se dando conta disso. — Rosangela (@wolffmoro) February 5, 2022

6. Políticos por profissão não suportam a possibilidade de ceder suas cadeiras nos prédios climatizados, com motoristas e seguranças, e muitas mordomias pagas com a ralação do empregado e do empregador. — Rosangela (@wolffmoro) February 5, 2022

7. Porque sabem que na vida privada é preciso trabalhar com competência e entrega de resultado então não durariam nem o período de contrato de experiência. — Rosangela (@wolffmoro) February 5, 2022