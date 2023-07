Muito além do atirador: seis já foram presos por ataque em escola do PR

Um jovem de 19 anos foi preso nesta segunda-feira, 10, por suspeita de colaborar com o ataque a uma escola em Cambé (PR) que deixou dois adolescentes mortos em junho deste ano. O suspeito é morador de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, e foi detido pela Polícia Civil do Paraná com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Paraná, o jovem foi indiciado por homicídio qualificado por ter instigado o atirador a realizar o ataque, e as investigações apontam que ele poderia cometer um atentado similar no estado de São Paulo. Ele é o sexto homem preso por envolvimento no crime. Além do autor dos disparos, já foram detidos três homens, de 35, 39 e 21 anos, em Rolândia e um jovem de 18 anos em Gravatá (PR) e indiciados por homicídio qualificado (dois deles) e comércio ilegal de arma (outros dois).

No dia 19 de junho, um ex-aluno de 21 anos foi ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, sob o pretexto de buscar documentos, e começou a atirar dentro da escola. A adolescente Karoline Verri Alves, de 17 anos, morreu no local, e seu namorado Luan Augusto, de 16 anos, foi atingido na cabeça e levado ao hospital em estado grave, mas não resistiu e morreu na madrugada seguinte. Em depoimento à polícia, o autor dos disparos disse que não conhecia o casal e que atirou em todas as direções sem escolher vítimas.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou a prisão nas redes sociais. “Investigações prosseguem. Cumprimento as equipes participantes”, publicou o ministro em seu perfil no Twitter.

No Estado de São Paulo, foi preso hoje um homem de 19 anos, em face de instigação e apoio ao ataque contra escola ocorrido em Cambé, no dia 19/06. A investigação é da Polícia Civil do Paraná e tem apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça.… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 10, 2023

