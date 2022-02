Mudança na frente evangélica a aproxima ainda mais do bolsonarismo

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) assumiu nesta quarta-feira, 9, a presidência da poderosa Frente Parlamentar Evangélica, depois de uma série de atritos entre os grupos que a compõem, que produziram um racha inédito. A mudança no comando deve aproximar ainda mais a bancada religiosa do presidente Jair Bolsonaro (PL), o que é relevante em ano de eleição. Sóstenes é leal ao presidente e visto como entusiasta da chamada pauta de costumes, que costuma agregar um eleitorado mais radical em torno de Bolsonaro.

O agora ex-presidente da frente, deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), que estava na função desde dezembro de 2020, havia feito um acordo com Sóstenes para se revezarem na presidência do grupo. Mas nas últimas semanas havia dúvidas se o acerto seria cumprido, e até pastores de diferentes setores da Assembleia de Deus foram envolvidos na disputa. De um lado, o bispo Samuel Ferreira, do Ministério de Madureira, defendeu durante um culto que Cezinha permanecesse na presidência em 2022. Do outro, o pastor Silas Malafaia, da Vitória em Cristo, sustentou que o acordo de revezamento deveria ser cumprido.

A Frente Parlamentar Evangélica emitiu nota informando que, nesta quarta, foi convocada uma reunião entre seus membros, que deliberaram por uma alteração estatutária que passou o mandato de dois anos para um ano. “Após a modificação, a única candidatura apresentada foi a do deputado Sóstenes Cavalcante, que foi aclamado pelos presentes, em seguida oficialmente empossado”, diz a nota.