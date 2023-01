Mudança de postura do governo pode acelerar extradição de Allan dos Santos

A mudança de comando no Ministério da Justiça deve começar a preocupar o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que tem mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal desde outubro de 2021 e está foragido nos Estados Unidos. Apesar da ordem do ministro Alexandre de Moraes ter completado um ano e três meses, a Interpol (polícia internacional) ainda não incluiu Santos na sua lista de procurados.

O processo de cooperação entre órgãos internacionais é feito via Ministério da Justiça. A demora para a Interpol cumprir a determinação do STF é atribuída a um possível “corpo mole” da pasta, que até semana passada era controlada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Agora, a nova administração do ministério, a cargo de Flávio Dino, retomou o diálogo com os órgãos responsáveis para dar andamento à extradição do blogueiro.

Santos fundou o site Terça Livre. Ele já foi um dos principais aliados de Bolsonaro e se notabilizou por disseminar ataques e ameaças — algumas bastante violentas — aos ministros do Supremo pelas redes sociais. Por isso, virou alvo do inquérito das fake news.

O processo de extradição corre em sigilo. Procurado, o Ministério da Justiça não se manifestou. Em março do ano passado, Moraes chegou a pedir explicações ao governo Bolsonaro sobre o que estava sendo feito para efetivar a ordem do STF junto às autoridades dos Estados Unidos. Em novembro, o passaporte do blogueiro foi cancelado, como tentativa de fechar o cerco.