MPF defende revogar prisão, mas pede tornozeleira para Anderson Torres

O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se nesta segunda-feira, 17, favorável ao pedido de revogação da prisão preventiva de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, condicionou a medida ao cumprimento de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de se ausentar do DF e de manter contato com os demais investigados. Pede também que ele continue afastado do cargo de delegado da Polícia Federal.

Torres está preso desde 14 de janeiro deste ano por ordem do STF — ele já teve um pedido de liberdade rejeitado. Segundo o MPF, com o avanço da apuração, é possível revogar a prisão preventiva. “Considerando o cenário atual das investigações, existem medidas cautelares diversas da prisão que cumprem de forma mais adequada as finalidades em tela”, afirma Carlos Frederico no parecer.

Para o subprocurador-geral, a proibição de contato com outros investigados é essencial em razão do “grave contexto dos fatos investigados” e a influência política de Torres. “A intenção é evitar que o investigado possa utilizar de sua influência política para interferir no andamento da apuração”, disse.

Anderson Torres é investigado por suposta omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonariastas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Em manifestações anteriores já encaminhadas ao STF, o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos apontou a existência de indícios de que Torres tinha conhecimento das convocações de teor antidemocrático e da chegada de mais de 130 ônibus a Brasília. Além disso, relatórios de inteligência produzidos a partir de 6 de janeiro e compartilhados com agentes públicos designados para monitorar a situação continham informações detalhadas sobre a manifestação convocada.

Reportagem de VEJA publicada no dia 10 de abril mostrou que o estado de saúde de Torres e as condições em que ele vivia no cárcere alimentam rumor sobre a possibilidade de ele firmar um acordo de delação.