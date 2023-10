MP pede que PF apure ameaças de estupro contra dez parlamentares

Atualizado em 26 out 2023, 18h41 - Publicado em 26 out 2023, 18h35

Por Victoria Bechara Atualizado em 26 out 2023, 18h41 - Publicado em 26 out 2023, 18h35

O Ministério Público Eleitoral enviou um ofício ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para pedir que a Polícia Federal investigue ameaças de estupro e “cura lésbica” contra pelo menos dez parlamentares nos últimos três meses.

O caso mais recente é da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à prefeitura de São Paulo. O autor da mensagem diz que a parlamentar vai “morrer na sua mão depois de sofrer um estupro coletivo”.

Desde que me apresentei como pré-candidata à prefeita, a gravidade e o número de ameaças que estamos recebendo se intensificaram. Esse é apenas um exemplo. Minha única resposta pra essas pessoas é: eu só temo a Deus e vocês não vão nos parar. pic.twitter.com/UI03CoKE7P — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) October 18, 2023

Segundo o Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do órgão, chamou a atenção o número de mensagens recebidas por deputadas e vereadoras com menções a “estupro corretivo”, cometido com a finalidade de “corrigir” a identidade de gênero da vítima. Em um intervalo de apenas seis dias durante o mês de agosto, oito mulheres com cargos públicos receberam ameaças do tipo, sendo quatro de Minas Gerais.

A deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS) recebeu uma mensagem do mesmo teor, que dizia que “estupro corretivo” é uma “terapia” que cura “homossexualismo feminino”. Já Talita Ferreira de Lima, vereadora de Taubaté, recebeu emails com o título: “Estupro vai fazer você andar” — ela é cadeirante.

Como as mensagens seguem um padrão, o MP eleitoral solicitou apuração unificada de todos os casos à PF. “Verifica-se que essas condutas ocorrem de forma sistemática, em vários locais do país, por meio de redes sociais, o que pode indicar, pelo método e padrão, que parte de uma mesma pessoa ou grupo de pessoas”, diz a procuradora Raquel Branquinho, que coordena o grupo de trabalho temático.

No total, foram enviadas 29 representações por violência política de gênero ao MPF só em 2023. Além das ameaças, há relatos de agressão verbal, assédio e transfobia. A legislação brasileira prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão para quem restringir, impedir ou dificultar, com emprego de violência física, sexual ou psicológica, o exercício de direitos políticos. Já o Código Eleitoral prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, para quem assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato.

