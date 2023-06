Morre a 2ª vítima de atentado em escola do Paraná; outro suspeito é preso

O estudante Luan Augusto, de 16 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 20, no Hospital Universitário de Londrina (PR). Ele estava internado em estado gravíssimo após ter sido baleado na cabeça durante um ataque ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé (PR), na manhã de segunda-feira, 19.

A namorada de Luan, Karoline Verri Alves, também de 16 anos, morreu no local durante o tiroteio. Eles tinham um relacionamento desde maio do ano passado, segundo publicação no perfil de Karoline no Facebook (veja abaixo).



O autor dos disparos é um ex-aluno de 21 anos que havia ido à escola com o pretexto de buscar o seu histórico escolar, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Ele foi preso pela Polícia Militar no colégio logo após o ataque, por volta das 9h20, e levado à delegacia no município de Londrina.

O delegado Amarantino Ribeiro, da Polícia Civil de Londrina, informou que o assassino disparou ao menos 16 vezes durante o ataque. Além da arma utilizada no crime, os agentes apreenderam carregadores de revólver, uma machadinha e um caderno com anotações sobre outros atentados em escolas. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o assassino disse em depoimento que não conhecia o casal e que escolheu suas vítimas aleatoriamente.

Ainda na segunda-feira, no início da noite, a Secretaria da Segurança Pública informou que um outro homem, também de 21 anos, foi preso por suspeita de ajudar a organizar o episódio.

Após o atentado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretou luto oficial de três dias no estado. “O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu”, afirmou o governador em seu perfil no Twitter.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diversas autoridades do governo federal também lamentaram o ocorrido pelas redes sociais (leia a matéria aqui).