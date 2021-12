Moro vê ‘manobras jurídicas’ no caso tríplex — e vira alvo de críticas

O ex-ministro Sergio Moro fez um post no Twitter nesta terça-feira, 7, criticando o enterro de vez do caso do tríplex do Guarujá, que levou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão e o tornou inelegível para a corrida presidencial de 2018. O arquivamento da ação foi pedido pelo próprio Ministério Público Federal, autor da denúncia, que vê prescrição da acusação em razão da necessidade de iniciar o processo após decisões do Supremo Tribunal Federal.

O ex-juiz, que foi o responsável pela condenação em primeira instância, disse que “manobras jurídicas enterraram de vez o caso do tríplex de Lula, acusado na Lava Jato”. E acrescentou que “crimes de corrupção deveriam ser imprescritíveis, pois o dano causado à sociedade, que morre por falta de saúde adequada, que não avança na educação, jamais poderá ser reparado”.

O post, no entanto, gerou uma forte repercussão negativa. Muita gente foi lembrar ao juiz que “manobras jurídicas” é um termo que também poderia ser aplicado a sua conduta no processo, uma vez que o STF reconheceu que ele foi um juiz parcial na condução dos casos contra o petista e que atuou em conluio com o MPF na condução da investigação.

“Você enterrou a Lava Jato quando, junto com (Deltan) Dallagnol e cia., quando cometeram fraudes processuais que levaram a sua suspeição e à anulação de processos. Ou você acha normal um juiz mandar grampear telefones de advogados só para saber a estratégia de defesa?, questionou um usuário do Twitter.

“Foi sua atuação que enterrou o caso. A culpa é sua e do MP. Lula deveria te agradecer”, postou outro. “Quem foi o juiz incompetente que conduziu o processo de maneira contrária à lei, o que resultou na anulação do processo?”, dizia outro comentário.

Veja outros posts rebatendo Moro:

Sr. ex-juiz, é sério mesmo que está criticando "manobras jurídicas"? Como se chama o conluio que o sr. fez com os procu-políticos da lava-jato? Como se chama julgar alguém com base numa delação premiada repentinamente alterada? Como se chama julgar alguém apenas por "convicção"? — Emanoel Mannô (@EmanoelManno) December 7, 2021

Sujeito, você tava literalmente confabulando com a promotoria. Como que eu vou acreditar em um julgamento onde o Juiz e o Promotor tão agindo de comum acordo? Um orientando o outro? Que coisa ridícula cara — Ricardo sem ideia pra nome (@loa_Ricardo) December 7, 2021

O senhor está acusando o STF de "manobras jurídicas"? É isso? Já começou a falar como a criatura a quem o senhor deu vida e a quem serviu como ministro? — Sávio Siqueira (@saviosiqueira) December 7, 2021

Isso é o que dá quando um juiz se arvora a agir fora do q determina a constituição, o código penal e processual penal. Isso é consequência de juiz parcial. — CLOVES REGES (@Regesmaia) December 7, 2021