Moro tem uma baixa importante no Paraná – e Doria tem tudo a ver com isso

Depois de celebrar a filiação do ex-juiz Sergio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol para as disputas eleitorais deste ano, o Podemos sofreu uma baixa de peso no Paraná, reduto eleitoral dos principais nomes da Lava Jato. De quebra, viu nascer um palanque para João Doria (PSDB) no estado.

O ex-prefeito de Guarapuava Cesar Silvestri Filho, que presidia o Podemos no estado, trocou a legenda pelo PSDB, onde terá a companhia do ex-governador Beto Richa — investigado na Lava Jato. A relação entre os dois vem de longa data: o pai do político foi secretário do ex-governador. A fliação dele ao tucanato, que foi em São Paulo, teve a presença de Doria, que saudou o novo aliado.

Silvestri Filho é pré-candidato ao governo do Paraná e não encontrou espaço no Podemos, que deverá apoiar o atual governador Ratinho Junior. “Ele tem todo direito de seguir esse projeto pessoal. Eu disse a ele que lamentava a saída, mas temos que respeitar as intenções das pessoas”, afirmou Moro nesta quarta-feira, 19, à Jovem Pan de Maringá.