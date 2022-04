Moro se reúne com Tebet e Leite após negar ter desistido da Presidência

Depois de anunciar nesta sexta-feira, 1º, que não desistiu de disputar a Presidência da República e não concorrerá à Câmara dos Deputados, movimento que deflagrou uma crise no União Brasil, seu novo partido, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro se dedicou a encontros com nomes cotados à chamada terceira-via, em São Paulo. Moro esteve com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) nesta sexta-feira, 1º, e com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), na manhã deste sábado, 2. As duas reuniões ocorreram em São Paulo, novo domicílio eleitoral do ex-ministro.

Em publicações no Twitter, Moro afirmou que as conversas com Simone e Leite giraram em torno da “união do centro”. “Democratas não podem se conformar com os autocratas Lula/Bolsonaro. Precisamos da indignação e do apoio de todos os brasileiros de bem”, escreveu o ex-ministro do governo Bolsonaro em um tuíte acompanhado de uma foto ao lado da senadora do MDB.

Na postagem a respeito de Eduardo Leite, que também incluiu uma foto da reunião, Sergio Moro atribuiu ao presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar, a liderança do processo de unificação do centro.

Bivar conduziu a filiação de Moro ao partido, recém-formado a partir da fusão entre PSL e DEM. Nomes ligados ao secretário-geral da sigla, ACM Neto, ex-presidente do DEM, no entanto, ensaiam impugnar a filiação do ex-ministro caso ele continue a se manifestar como candidato ao Palácio do Planalto.

Interlocutor do ex-ministro, Eduardo Leite está no centro de outro foco de crise na terceira via. Na quinta-feira, 31, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), vencedor das prévias tucanas, ameaçou não renunciar ao governo de São Paulo diante da crescente ameaça de que seja abandonado pelo partido na corrida presidencial. Doria obteve do presidente do PSDB, Bruno Araújo, uma carta garantindo a ele legenda para a disputa e, enfim, deixou o cargo. No dia seguinte, contudo, Araújo relativizou o documento, enquanto, nos bastidores, Leite foi autorizado a articular sua candidatura em viagens pelo país.

Encontrei ⁦@simonetebetbr⁩ em São Paulo. Conversamos sobre a união do centro. Democratas não podem se conformar com os autocratas Lula/Bolsonaro. Precisamos da indignação e do apoio de todos os brasileiros de bem. pic.twitter.com/XfQeNffzFg — Sergio Moro (@SF_Moro) April 2, 2022

Conversei com ⁦@EduardoLeite_⁩ sobre o momento politico do país e sobre a necessidade de união do centro que está sendo liderada no União Brasil (⁦@uniaobrasil44⁩) por Luciano Bivar. pic.twitter.com/viVZ2BZaMs — Sergio Moro (@SF_Moro) April 2, 2022