Moro sai em defesa de Ciro e critica o PT

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), que enfrenta dificuldades na tentativa de se eleger senador pelo Paraná – está 11 pontos atrás de Alvaro Dias (Podemos), segundo o Ipec –, resolveu se meter na campanha presidencial.

E o fez para sair em defesa do presidenciável Ciro Gomes (PDT), que tem sido alvo de uma ofensiva da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em busca do voto útil para tentar liquidar a eleição no primeiro turno.

“A campanha de ataque ao Ciro Gomes é mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Querem destruir todos que se opõem ao partido. Não sou eleitor do Ciro, mas fica o alerta”, escreveu Moro nas suas redes sociais.

O mundo dá voltas. Em março de 2017, na pré-campanha presidencial de 2018, Moro ainda era o “herói” da Lava-Jato quando Ciro, candidato a presidente, criticou a operação que conduziu coercitivamente o blogueiro de esquerda Eduardo Guimarães para depor, em uma investigação sob a alçada do então juiz.

“Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro. Ele que mande me prender. Eu vou receber a turma dele na bala”, disse o pedetista em vídeo que viralizou na internet e em grupos de WhatsApp.