Moro reaparece na campanha eleitoral em São Paulo

Impedido pela Justiça de concorrer ao Senado por São Paulo, que era a sua preferência, o ex-ministro Sergio Moro (União Brasil) reapareceu na campanha no estado, mas em “santinhos” ao lado da esposa, a advogada Rosangela Wolf Moro (União Brasil), que estreia nas urnas disputando uma vaga na Câmara dos Deputados.

A advogada divulgou o número da sua candidatura nas redes sociais em uma peça com a foto do casal. O sobrenome Moro também aparece em destaque na imagem. “Em São Paulo, a Lava Jato agora tem nome e número, vote para deputada federal, Rosângela Moro”, escreveu o ex-juiz nas redes sociais.

Gente, quem quiser já pode inclusive mandar para os amigos. Só salvar e mandar, repostar, colocar no perfil. Agora eh vote 4400 até o final. 💁🏻‍♀️ pic.twitter.com/lVMIVHILD2 — Rosangela Moro (@rosangelamorosp) August 16, 2022

Como mostrou reportagem de VEJA, Rosângela será a representante do ex-juiz em São Paulo e tem usado um discurso parecido com o do marido, com muitas referências à Operação Lava Jato e com foco no combate à corrupção.

Moro chegou a pedir registro para tentar ser candidato em São Paulo, mas teve a transferência de domicílio rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) e foi obrigado a voltar ao seu estado natal, onde tentará a vaga de senador.

Rosangela Moro teve o seu registro deferido porque ele não foi contestado a tempo pela oposição, como ocorreu com o marido, mas a sua candidatura ainda pode ser alvo de algum pedido de impugnação na Justiça Eleitoral.