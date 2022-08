Moro provoca Lula no dia da entrevista ao Jornal Nacional

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O dia da entrevista do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Jornal Nacional começou com provocações de um de seus algozes, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR).

Moro publicou em seu Twitter um comentário que faz menção a época em que era juiz da Operação Lava Jato, quando foi o responsável por julgar — e condenar — Lula em casos de corrupção.

“Espero que Lula seja perguntado com firmeza no Jornal Nacional sobre Mensalão, Petrolão, triplex e Atibaia. Se precisarem de ajuda, sou voluntário. Tenho experiência”, tuitou ele, relembrando casos de desvio de dinheiro em que o petista foi acusado.

Como se sabe, as carreiras de Moro e de Lula tomaram destinos opostos desde que o ex-juiz condenou o ex-presidente à prisão. Lula ficou detido em Curitiba e foi impedido de participar das eleições de 2018, mas foi solto em 2019 — a partir do escândalo da Vaza Jato, que revelou mensagens impróprias trocadas entre Moro e os procuradores da operação –, teve seus processos anulados e se viabilizou como candidato à Presidência da República. Hoje, é o líder de todas as pesquisas presidenciais.

Enquanto isso, Moro deixou a função de juiz para se tornar ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), mas renunciou ao cargo no segundo ano de mandato acusando o presidente de ter tentado interferir na Polícia Federal. Moro ainda foi declarado parcial em todos os julgamentos que participou na época da Lava Jato pelo STF. De olho em um carreira política, filiou-se ao Podemos, tentou candidatura à Presidência, desistiu, trocou o Podemos pelo União Brasil e se frustrou mais uma vez ao ver ter seu domicílio eleitoral em São Paulo negado pelo TRE. Agora, concorre a uma vaga de senador pelo Paraná, enfrentando o ex-aliado Alvaro Dias (Podemos).