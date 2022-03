Moro pode detonar debandada em bancada do Podemos

Ainda patinando nas pesquisas, o presidenciável Sergio Moro (Podemos) enfrenta resistências cada vez maiores dentro de seu próprio partido. Uma ala de parlamentares simplesmente não acredita nas chances do ex-juiz se tornar presidente da República e vê a sua candidatura como uma iniciativa capaz de drenar os poucos recursos financeiros do partido.

A manutenção da candidatura de Moro pode detonar uma debandada de cerca de metade da bancada de onze deputados federais do Podemos na Câmara dos Deputados. O grupo já olha para a janela partidária, que está aberta até o dia 1º de abril, como uma chance de buscar uma melhor oportunidade para renovar o mandato em outra legenda.

Reportagem de VEJA desta semana mostra que caiu mal entre os políticos do partido com mandato a lista de exigências que Moro apresentou para a sua campanha, como assessorias jurídicas e de marketing escolhidas pelo presidenciável. Feitas as contas, os parlamentares chegaram à cifra de 60 milhões de reais. O partido sinalizou que Moro poderia ter 20 milhões de reais, muito pouco para enfrentar campanhas que devem ter uma grande estrutura, como as de Lula e Bolsonaro.

Estima-se que o Podemos terá disponíveis cerca de 229 milhões de reais para a disputa toda, somando os fundos Partidário e Eleitoral. A cifra é pouco perto do que irão receber o PT (594 milhões de reais), o MDB (417 milhões de reais) e o PSDB (378 milhões). O União Brasil, que ainda não tem candidato, pode ter quase 1 bilhão de reais disponíveis, assim como a frente do Centrão (PP, PL e Republicanos) que irá apoiar Bolsonaro.

Moro ainda é considerado um empecilho para a formação de chapas nos estados e uma má companhia na campanha de quem espera atrair votos de eleitores que preferem Lula ou Bolsonaro. Atrás dos dois principais concorrentes, o ex-juiz também vê minguar as possibilidades para buscar alianças enquanto dobra a aposta no discurso que atira para os dois polos da disputa.

“Dizer que não é representa a corrupção bolsonarista da rachadinha, nem a corrupção lulista da Lava Jato é algo muito confuso para o eleitor, que quer saber ‘quem é você?”. Do ponto de vista de marketing político é uma estratégia muito pobre e incapaz de fazer com que uma candidatura se afirme pelo que ela é, não pela negação dos outros. É preciso ter uma mensagem com conteúdo claro”, afirma o cientista político Eduardo Grin, da FGV.

As maiores demonstrações do apoio vêm do Senado, onde o partido tem nove parlamentares e cuja bancada tem feito sinalizações públicas de apoio. A voz mais ativa é a do senador Alvaro Dias (PR), principal fiador da chegada de Moro ao Podemos e de sua candidatura. Ele minimiza, inclusive, a falta de bons resultados nas pesquisas. “É muito cedo para qualquer previsão. Boa parte do eleitorado de centro que não quer Lula nem Bolsonaro está em compasso de espera”, afirma.

A presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu (SP), tenta aplacar as preocupações com a garantia de que o dinheiro será suficiente para campanhas competitivas. “Eleição não se vence só com dinheiro, mas com estratégia. Uma boa chapa vale mais que o Fundo Eleitoral”, diz a parlamentar.