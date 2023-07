Moro na berlinda: só no PT há três ‘pré-candidatos’ de olho na sua vaga

Alvo de investida de adversários e ex-aliados, o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) já é cobiçado por conterrâneos paranaenses. A edição de VEJA desta semana mostra como, em uma “aliança” para lá de improvável, o PL de Bolsonaro e o PT de Lula se uniram no Paraná para pedir na Justiça Eleitoral a cassação da chapa do ex-juiz por abuso de poder econômico, caixa dois, irregularidades em contratos e uso indevido dos meios de comunicação.

Embora o desfecho do caso esteja longe do fim — o Tribunal Regional do Estado analisa o caso –, a a expectativa de uma cadeira vaga no Senado já mobiliza uma legião de rivais, em uma espécie de pré-campanha aberta no estado. Só no PT há três postulantes: a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, o ex-governador Roberto Requião e o deputado Zeca Dirceu.

Mais precisamente, a pré-campanha fora de hora já chegou até ao entorno de Lula. Há pouco mais de uma semana, a primeira-dama, Janja da Silva — que é do Paraná —, chamou Gleisi em um post nas redes sociais de “futura senadora”, um gesto que irritou Moro e até mesmo correligionários. Ex-senadora, Gleisi é uma das pessoas mais poderosas do PT e não deve ter dificuldades para confirmar o seu nome, mesmo tendo concorrência. Por ora, a direção estadual não fala sobre o endosso a um ou outro candidato, mas sinaliza a preocupação com uma eventual disputa interna. “Não queremos ter prévias e vamos fazer de tudo pra que isso seja feito em consenso”, diz o deputado estadual Arilson Chiorato, presidente do PT paranaense e ex-assessor de Gleisi em Brasília.

Também se movimentam o ex-senador Alvaro Dias (Podemos) — que já foi senador por quatro mandatos e foi derrotado por Moro —, o ex-­ministro Ricardo Barros (PP) e o ex-­deputado Paulo Eduardo Martins (PL), que ficou em segundo na eleição de 2022.

Isolado politicamente desde a derrocada da Lava-Jato, Moro afirma confiar na Justiça e diz a VEJA que as acusações são baseadas em “fantasias e especulações sem provas”. Ele acusa dirigentes do Podemos de tentativa de vingança por ele ter deixado a sigla. “Eu já era conhecido pelo meu trabalho como juiz e ministro e não precisaria de uma falsa pré-candidatura presidencial para ganhar notoriedade no Paraná”, afirma. E criticou a postura do petismo. “O PT, pelo jeito, só acredita nas eleições e na democracia quando seu candidato é vencedor. Querer cassar levianamente o mandato de um senador oposicionista representa um perigoso precedente autoritário”, reclama. Leia aqui a entrevista completa com o ex-juiz.