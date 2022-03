Moro mostra, mais uma vez, que é um ‘estranho no ninho‘ na política

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr, Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-ministro Sergio Moro (Podemos) faz a sua estreia na política eleitoral neste ano com a ambição de ser o próximo presidente da República. Mas o ex-juiz, que foi o terror da classe política nos anos de ouro da Operação Lava-Jato, parece ainda não ter entendido como pensa a maioria dos seus novos companheiros de atividades.

Em post publicado no Twitter no domingo, 27, à noite, Moro defende enfaticamente a aprovação de uma reforma que acabe com o foro privilegiado para políticos, uma coisa da qual a grande maioria do Congresso nem quer ouvir falar. “Em nosso projeto, cortaremos na carne os benefícios da classe política, começando por essa blindagem para bandidos chamada de foro privilegiado”, postou.

Diante da reação de vários seguidores de que isso não seria viável em razão da resistência da classe política, o ex-juiz insistiu. “Leio aqui vários comentários de que é impossível acabar com o foro privilegiado, pois dependeria do Congresso. Aposto que, se o presidente recém-eleito mandar uma PEC, acabando com o privilégio para todo mundo, inclusive para ele mesmo, ela vai ser aprovada. Espere só para ver”, escreveu.

Vale lembrar só uma coisa para Moro. A PEC 333/17, proposta pelo seu aliado, o senador Alvaro Dias, com esse objetivo está há quase 1.200 dias parada no Congresso. A última tramitação foi no dia 11 de dezembro de 2018.

Recado mais claro, impossível.