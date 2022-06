Moro está cada vez mais perto de disputar o Senado pelo Paraná

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de viajar por algumas cidades do Paraná, Sergio Moro já dá sua candidatura ao Senado quase como certa. Em um almoço com líderes do União Brasil nesta quinta-feira, 30, em Curitiba, o ex-juiz da Lava Jato reforçou a sua intenção de disputar uma cadeira na Casa pelo estado.

Estavam presentes no encontro o presidente estadual do partido, deputado federal Felipe Francischini, e o deputado federal Ney Leprevost, quadro importante nas articulações da legenda no estado. Segundo um aliado de Moro ouvido pela VEJA, o ex-juiz indicou que a chance ser candidato ao Senado é de 90%.

Ele estaria aguardando o término de mais algumas visitas a municípios paranaenses para anunciar a decisão. Nos últimos dias, o ex-ministro da Justiça passou por Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Paranaguá.

Levantamento divulgado pelo instituto Real Time Big Data divulgado na quarta-feira, 29, mostra que Moro está na liderança da corrida pelo Senado, com 30% das intenções de voto. O senador Alvaro Dias (Podemos) aparece em segundo lugar, com 23% e poderá ser obrigado a enfrentar seu afilhado político Moro para se reeleger — apenas uma vaga estará em disputa na eleição deste ano.

Moro já tinha a pretensão de disputar o Senado, mas parte do União Brasil defende que ele esteja na Câmara dos Deputados — assim poderia puxar votos para outros candidatos do partido. A possibilidade de concorrer ao governo do Paraná também era cogitada.

Mais cedo, o ex-juiz publicou um vídeo que também indica a intenção de disputar o Legislativo. A peça cita suas primeiras propostas de campanha, como o fim do foro privilegiado, a volta da execução da condenação em segunda instância e a criação de uma lei de proteção à investigação contra a corrupção. Todos esses temas só podem estar na sua pauta se ele for senador ou deputado.