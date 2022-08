Moro e Dias estão empatados na disputa por uma vaga no Senado pelo PR

A nova pesquisa sobre a corrida por uma vaga no Senado representando o Paraná, divulgada nesta terça-feira, 16, pelo instituto Real Time Big Data, mostrou um empate técnico entre Sergio Moro (União Brasil), que tem 30%, e Álvaro Dias (Podemos), que tem 27%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

A última pesquisa do instituto, divulgada em 21 de julho, já dava o empate na margem entre o ex-ministro da Justiça e o ex-governador, embora os números fossem de 31% a 26% para Moro. O embate chama a atenção porque Dias é um dos padrinhos políticos do ex-juiz. Foi ele quem o filiou ao Podemos, em 2021, e era um dos maiores defensores da sua candidatura à Presidência da República.

Moro trocou de partido em março, abandonou o projeto presidencial e tentou concorrer ao Senado por São Paulo, mas teve a transferência do seu domicílio eleitoral rejeitada pela Justiça. Agora, ele enfrenta seu ex-correligionário nas eleições paranaenses, que promete uma boa disputa — apesar da popularidade do ex-juiz, Dias é senador desde 1999 e também governou o estado entre de 1987 a 1991.

Os outros nomes na disputa são Paulo Martins (PL), com 8%; Aline Sleutjes (PROS) e Rosane Ferreira (PV), ambas com 2%; Orlando Pessuti (MDB), Laerson Matias (PSOL), Desiree Salgado (PDT) e Carlos Saboia (PMN), todos com 1%; além de Roberto França (PCO), que não pontuou. São 12% de brancos e nulos e 15% que não sabem ou não responderam.

Governo

No levantamento para o governo do Paraná, o governador Ratinho Júnior (PSD) segue favorito à reeleição, com 52% dos votos totais. Seu principal perseguidor é Roberto Requião (PT), com 18%. Pesa a favor de Ratinho a aprovação de 61% de sua gestão e a rejeição ao candidato petista (41%, contra 26% do governador).

Ricardo Gomite (PDT), Professor Ivan (PSTU), Ângela Machado (PSOL) e Vivi Motta (PCB) têm 1%.Solange Ferreira Bueno (PMN), Joni Correia (DC) e Adriano Teixeira (PCO) não pontuaram. São ainda 13% de brancos e nulos e 13% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas entre os dias 13 e 15 de agosto e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-06612/2022.