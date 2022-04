Moro diz que seu nome continua ‘à disposição’ da terceira via

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) disse neste sábado, 9, ao participar do evento Brazil Conference, em Boston (EUA), que segue “à disposição” para ser o representante da chamada terceira via na eleição presidencial, que precisa ter um nome “competitivo”. O União Brasil, o MDB, o PSDB e o Cidadania discutem o lançamento de um candidato único para tentar romper a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que estão à frente nas pesquisas.

“Acho que, na formação desse centro democrático, eu tenho uma participação importante. Isso vai depender, evidentemente, da discussão dos partidos e das discussões internas do partido. No meu caso, quem está discutindo essa questão é o presidente do União Brasil, Luciano Bivar”, disse Moro.

Ele trocou no último dia 31 o Podemos, que preparava sua candidatura à Presidência, pelo União Brasil, partido que nasceu da fusão do PSL com o DEM. Desde então, embora ele diga que está à disposição, o partido vem deixando claro, inclusive em nota, que ele não é candidato ao Planalto, mas a algum cargo no Legislativo por São Paulo.

O ex-juiz também defendeu sua atuação como juiz da Lava-Jato e fez críticas gerais às decisões do Supremo Tribunal Federal que anularam condenações impostas por ele. O evento Brazil Conference é realizado por estudantes de Harvard e do MIT.