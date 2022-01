Moro diz que precisa salvar o país de ‘pelegos’ e ‘milicianos’

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) anunciou que começa, nesta quarta-feira, 5, uma série de viagens pelo Brasil. Em campanha para presidente nas eleições de 2022, seu primeiro destino será a Paraíba. Com uma foto em um aeroporto e sem citar nomes, citou haver uma “triste polarização” entre “pelegos” e “milicianos” — referência ao petista Luiz Inácio Lula da Silva e ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Começo hoje a rodar o Brasil. Nesta semana, estarei na Paraíba. Conto com vocês nessa jornada que está só começando. Temos um país para salvar de uma triste polarização entre pelegos e milicianos. Vamos construir a nação moderna e inclusiva que queremos”, tuitou.

A expressão “pelego” é oriunda do sindicalismo e tem como objetivo classificar líderes ou movimentos de trabalhadores que têm uma postura mais conciliatória do que de enfrentamento com os patrões — é uma referência, claro, a Lula e ao PT.

Já o termo “miliciano” é usado para qualificar as organizações criminosas que atuam nas comunidades periféricas do Rio. Alguns personagens ligados a Bolsonaro, como os ex-policiais miitares Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega, também são vinculados com frequência à atuação das mílicias.

Consolidado na terceira colocação nas pesquisas eleitorais, mas sem se descolar da órbita dos 10% das intenções de voto, o ex-juiz volta ao Nordeste em uma tentativa de ganhar espaço em uma região onde Lula, seu antigo adversário da Lava Jato, tem ampla preferência do eleitorado.