Moro diz que indicação de Zanin ao STF ‘fere o espírito republicano’

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Lava-Jato, criticou a indicação de Cristiano Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). “A nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano”, afirmou o parlamentar nas redes sociais.

Como já era esperado, Lula confirmou a escolha de Zanin nesta quinta-feira, 1. “Eu conheço as qualidades do Zanin como advogado, como chefe de família, e conheço a formação. Ele será um excepcional ministro, se aprovado pelo Senado, e acredito que será. E acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte”, declarou.

Moro participará da sabatina de Zanin na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, presidida por Davi Alcolumbre (União-AP). Lula tem reunião marcada com o senador amapaense nesta tarde. Além do ex-juiz da Lava-Jato, outros 25 senadores serão responsáveis pela aprovação de Zanin para o STF, incluindo Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Marcos do Val (Podemos-ES), Magno Malta (PL-ES), Renan Calheiros (MDB-AL) e Omar Aziz (PSD-AM).

