Moro critica ‘atos processuais extravagantes’ de novo juiz da Lava Jato

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) disse nesta quarta-feira, 29, que está sendo vítima de “atos processuais extravagantes” por parte do juiz Eduardo Appio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a mesma que o hoje parlamentar comandava quando era o responsável pelos processos da Operação Lava Jato.

A afirmação está em petição encaminhada pela defesa de Moro, onde pede que Appio aprecie o pedido de suspeição dele feito pelo Ministério Público Federal. Segundo o advogado Luis Felipe Cunha, que assina o documento, a avaliação sobre eventual suspeição precede qualquer outra decisão, mas o juiz vem postergando a análise desse pedido, que está desde o dia 15 de março pronto para decisão. “Segundo o art. 100 do Código de Processo Penal, ela deve ser despachada em até três dias após recebida, estando Vossa Excelência, a esse tempo, em atraso considerável”, diz.

A defesa de Moro também pede que Appio reconsidere a decisão de enviar para o Supremo Tribunal Federal (STF) as acusações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, ex-colaborador da Odebrecht, na última segunda-feira, na qual diz ter sido extorquido para que obtivesse benefícios na Lava Jato. Ele diz ter pago 613 mil dólares a um advogado próximo a Moro para obter um acordo de delação premiada que seria avalizado pelo coordenador da força-tarefa em Curitiba, o hoje deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Em nota, Moro rebateu Tacla Duran, a quem chamou de “criminoso confesso e destituído de credibilidade”. “Trata-se de uma pessoa que, após inicialmente negar, confessou depois lavar profissionalmente dinheiro para a Odebrecht e teve a prisão preventiva decretada na Lava Jato. Desde 2017 faz acusações falsas, sem qualquer prova, salvo as que ele mesmo fabricou”, disse. Em suas redes sociais, Deltan foi na mesma linha: “Não é nada mais que uma história falsa, requentada pela terceira vez sem novidade e que já foi investigada pelo MPF e PGR, que a descartaram totalmente. Isso revela desespero”, postou.

Moro alega que o STF já decidiu que a prerrogativa de foro só cabe para crimes cometidos no exercício da função, o que não é o caso, já que as acusações se referem a atos que teriam sido praticados quando ele era juiz federal.

A ironia do pedido feito por Moro é que ele próprio já foi acusado de adotar medidas judiciais extravagantes quando era juiz da Lava Jato, como a de centralizar sob a sua alçada inúmeros casos envolvendo a Petrobras que não tinham relação com a primeira instância — como entendeu depois o STF ao anular todas as suas sentenças — e as decisões polêmicas de decretar escutas telefônicas de advogados de acusados ou de divulgar conversa grampeada envolvendo a presidente Dilma Rousseff.