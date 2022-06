Moraes quer saber se Jefferson participará de evento conservador nos EUA

O anúncio de que o ex-deputado e presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson, participará de um evento conservador na Flórida, nos Estados Unidos, no próximo fim de semana, já atraiu a atenção do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Responsável por investigações que miram Jefferson por ataques à Corte e autor da ordem de prisão do petebista, Moraes determinou que os advogados do ex-deputado expliquem se ele de fato pretende participar do 1º Congresso Conservador Brasileiro na Flórida, marcado para ocorrer entre os dias 11 e 13 de junho, nas cidades de Orlando e Margate. Os organizadores do evento, Yes Brazil USA, incluíram o político entre as atrações do encontro.

Em despacho assinado no sábado, 4, o ministro do STF afirma que a eventual participação de Jefferson no fórum descumpriria medidas cautelares impostas a ele alternativamente à prisão. A ordem foi publicada nesta segunda, 6, e o prazo para resposta é de 24 horas após a intimação. O ex-deputado usa tornozeleira eletrônica, está proibido de manter qualquer contato exterior à sua casa, inclusive por meio de redes sociais, não pode receber visitas sem prévia autorização da Corte nem contatar outros investigados no inquérito que mira a atuação de milícias digitais.

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, ambos alvos desta investigação, também foram anunciados como participantes do congresso conservador, que ainda reunirá pastores evangélicos. Condenado pelo STF a oito anos de prisão por ataques à Corte, pena perdoada pelo presidente Jair Bolsonaro, Silveira está há semanas descumprindo medidas determinadas por Moraes, como uso de tornozeleira eletrônica, enquanto Santos está foragido nos EUA desde outubro de 2021, após mandado de prisão assinado pelo ministro.

Bolsonaro, que participará da Cúpula das Américas, em Los Angeles, nesta semana, deve esticar a permanência em solo americano e passar por Orlando exatamente nos dias em que o evento ocorrerá. O presidente vai inaugurar o vice-consulado brasileiro na terra do Mickey no sábado, 11.