Moraes quer explicações de empresário sobre jato à disposição de Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), quer que o empresário bolsonarista Otávio Oscar Fakhoury, presidente do PTB em São Paulo, explique à Polícia Federal as circunstâncias em que disponibilizou um avião ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para que ele comparecesse a manifestações no último domingo, 1º. Os atos tiveram entre as pautas ataques ao STF, diante da condenação de Silveira a oito anos e nove meses de prisão pela Corte, pena indultada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Moraes determinou nesta quarta-feira, 4, que a Polícia Federal colha o depoimento de Fakhoury em um prazo de cinco dias. O empresário é investigado no inquérito que apura a atuação de milícias digitais, em tramitação no STF. Ele é suspeito de financiar grupos que disseminam desinformação e ataques nas redes sociais.

No despacho desta quarta, Moraes diz que as viagens de Daniel Silveira para as manifestações estão entre as violações a medidas cautelares determinadas pelo ministro e lembra que o empresário bolsonarista está entre os alvos do inquérito na Corte. Nesta terça-feira, 3, Alexandre de Moraes impôs uma multa de 405.000 a Silveira em função do descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica.

A notícia de que Fakhoury deixou um jato à disposição de Silveira para que ele pudesse se deslocar entre manifestações em Niterói, Rio de Janeiro e São Paulo, no primeiro de maio, foi veiculada na imprensa no final de semana.

O advogado de Otávio Fakhoury, João Vinícius Manssur, afirma que o empresário ainda não foi notificado da decisão de Moraes e, quando intimado, “apresentará os esclarecimentos necessários”.

Continua após a publicidade