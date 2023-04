Moraes quebra sigilo de imagens de câmeras do Planalto no 8 de janeiro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira, 21, a quebra de sigilo das imagens do circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto, em poder do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), referentes ao dia 8 de janeiro, quando a sede do Executivo foi invadida e depredada por golpistas. Conforme a decisão do ministro, “todo o material existente” deve ser remetido ao STF em um prazo de 48 horas.

A ordem de Moraes, relator de um inquérito que apura omissões de autoridades no dia dos atos golpistas, vem depois de o canal CNN Brasil divulgar imagens que mostraram o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, dentro das dependências do Planalto enquanto os ataques aconteciam. G. Dias, como ele é conhecido, aparece interagindo com os invasores e não demonstra qualquer reação enérgica à presença deles dentro da sede do governo. As mesmas imagens mostram militares do GSI servindo água aos vândalos.

Na decisão desta sexta, o ministro do STF também determinou que, no mesmo prazo, a Polícia Federal colha depoimentos de todos os servidores do GSI identificados nas imagens, para “aferição das condutas individuais”.

O ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, também deverá enviar ao Supremo cópia integral da sindicância instaurada no ministério para apuração das condutas dos servidores civis e militares envolvidos nos fatos.

Depoimento de ex-ministro

Cumprindo outra medida determinada por Alexandre de Moraes nas investigações, o general Gonçalves Dias prestou depoimento à Polícia Federal entre a manhã e o início da tarde desta sexta-feira, 21, em Brasília. G. Dias, como o militar é conhecido, chegou à sede da PF por volta das 9h e sua oitiva se estendeu até por volta das 13h30. O ex-ministro não deu declarações à imprensa ao chegar ou sair do prédio da corporação.

O general pediu demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira, 19, depois da divulgação das imagens pela CNN Brasil.

Ao mandar a PF ouvir G. Dias, Moraes afirmou que as imagens evidenciaram “atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI”.

