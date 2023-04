Moraes dá 48 horas para Torres explicar senhas erradas enviadas à PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para que a defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres explique as senhas de celular incorretas fornecidas à Polícia Federal. Segundo o magistrado, nenhuma das senhas entregues pelo ministro na semana passada estava certa, “o que inviabilizou a extração dos dados armazenados no serviço da nuvem.”

Torres está preso desde o dia 14 de janeiro por possível omissão no ataque aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava nos Estados Unidos na ocasião.

Em decisão na semana passada, na qual negou o pedido de liberdade de Torres, Moraes argumentou que “somente mais de 100 dias após a ocorrência dos atos golpistas e com total possibilidade de supressão das informações ali existentes, autorizou acesso às suas senhas pessoais de acesso à nuvem de seu e-mail pessoal”. Mesmo assim, as informações estavam incorretas.

Nesta sexta-feira, 28, o ministro Luís Roberto Barroso negou um novo pedido de habeas corpus de Torres. A defesa afirma que a prisão preventiva é ilegal, argumenta que houve piora no estado de saúde do ex-ministro e cita risco de suicídio.