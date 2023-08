Moraes convida ‘hackers do bem’ para teste de confiabilidade das urnas

Quem ainda tem dúvida em relação à confiabilidade das urnas eletrônicas tem uma ótima oportunidade de fazer a contraprova. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai promover um Teste Público de Segurança das Urnas e dos Sistemas de Votação e Apuração (TPS) entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Nesse período, qualquer cidadão ou cidadã poderá comparecer à sede do tribunal e ter acesso ao funcionamento de softwares e hardwares dos equipamentos que serão utilizados nas eleições municipais de 2024.

Segundo o TSE, o teste “contempla ações controladas com o objetivo de identificar vulnerabilidades e/ou falhas relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos de uma eleição, além de apresentar as respectivas sugestões de melhoria”. O acesso às urnas eletrônicas é franqueado de forma individual ou para grupos de até cinco pessoas. Para isso, o interessado deve preencher um formulário e enviar documentos.

Esta será a sétima edição do TPS, que é realizado desde 2009. Ao convidar para o evento, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, usou a expressão “hackers do bem” para se referir a quem gostaria de testar o sistema. “Este momento é a oportunidade para que especialistas em tecnologia, os chamados ‘hackers do bem’, possam testar as urnas e os sistemas eleitorais, para verificar a segurança e identificar alguma vulnerabilidade para que a segurança das unas eletrônicas possa ser aprimorada”, afirmou.

