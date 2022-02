Monark pede desculpas por defender partido nazista: “Estava bêbado”

Diante do risco de perder patrocinadores do Flow Podcast e uma enxurrada de reações negativas, o apresentador Monark afirmou que errou ao defender a existência de um partido nazista reconhecido pela lei no Brasil.

“Queria pedir desculpas porque eu errei. Eu estava muito bêbado. Falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e peço perdão. Mas peço também um pouco de compreensão: são quatro horas de conversa e eu estava bêbado”, afirmou, em vídeo publicado no Twitter.

Pela rede social, entidades judaicas iniciaram nesta terça-feira uma campanha pela desmonetização do canal. O Instituto Brasil-Israel e o coletivo Judeus Pela Democracia cobram dos patrocinadores do programa a suspensão dos anúncios.

Após a reação, a empresa de benefícios Flash anunciou que solicitou o encerramento “formal e imediato” do contrato de patrocínio com o Flow. A Federeção de Futebol do Rio de Janeiro rompeu com o Flow Sport Club, que transmitia jogos do Campeonato Carioca. O jogador também Zico cancelou a sua participação no programa.

A Mondeléz, dona da marca Bis, esclareceu que patrocinou o Flow pontualmente e que não tem contrato com o canal, embora tenha pedido a retirada do seu nome do pool de patrocinadores. A Puma disse que já havia pedido a remoção de seu logotipo e que reforçou a solicitação.