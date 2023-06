Ministro que aproximou o agro do PT diz que aceno de Lula abre ‘nova fase’

O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues comandou a pasta entre 2003 e 2006, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e foi um dos principais responsáveis por abrir as portas em um setor tradicionalmente refratário ao petista. Foi durante a sua gestão que o país viveu o chamado “boom dos commodities”, que acabou se transformando em uma época de ouro para o setor.

Hoje agricultor, engenheiro agrônomo e coordenador do Centro de Agronegócio na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), Rodrigues avalia que ainda falta sintonia do atual governo com o agronegócio, mas diz que a ida do presidente nesta semana à Bahia Farm Show, uma das mais importantes feiras agrícolas do país, irá facilitar a construção de pontes com o setor e a bancada ruralista no Congresso.

“O fato de Lula ir para a feira na Bahia abre uma nova fase. O comportamento da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), muito integrado às demandas do setor, cria essa condição de uma ponte ser construída. A ida do presidente a Bahia é um elemento fundamental para a construção dessa ponte”, afirma Rodrigues.

Como mostrou reportagem de VEJA desta semana, ao longo dos anos, o agronegócio se organizou no Congresso, criando uma bancada cada vez maior, mais coesa e organizada, que conta hoje com 300 deputados e quarenta senadores — 24% maior do que na legislatura passada. Além isso, o agro deu novas demonstrações de sua relevância econômica: com um crescimento de 21,6%, puxou para cima o PIB do primeiro trimestre, que na média teve expansão de 1,9% acima do que se esperava (veja o quadro). Entre janeiro e abril, o campo foi responsável por 49% das exportações brasileiras, um recorde. A previsão é que a safra deste ano chegue a 302 milhões de toneladas de grãos, o que também seria histórico.

Para Roberto Rodrigues, a bancada ruralista se fortaleceu e representa a grande maioria das demandas do setor. Ele também elogia o atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que diz ser extremamente qualificado. “O Parlamento ganhou uma dimensão maior do que tinha no passado. O ministro Carlos Fávaro é muito sintonizado com a Frente Parlamentar da Agropecuária, mas o governo como um todo não tem a mesma sintonia”, analisa.

Contra a vontade do governo, a bancada ruralista se mostrou fundamental na aprovação do marco temporal na Câmara (que limita as demarcações de terras indígenas), da medida provisória que flexibiliza regras de proteção da Mata Atlântica e atuou para esvaziar os Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.

O ex-ministro minimizou o embate entre os ruralistas e a área ambiental. “Esse desentendimento entre os ambientalistas e os produtores rurais é um pouco exagerado, um pouco inflado, porque, na verdade, é perfeitamente possível o equilíbrio entre ambos os lados. O Código Florestal é uma prova cabal disso. Eu não acho que exista uma diferença gritante. No fim, o entendimento é bastante possível, as lideranças hoje são mais maduras”, afirma.