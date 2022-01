Ministro do Turismo, que criticou vacina, está com Covid

O ministro do Turismo Gilson Machado anunciou neste sábado, 15, que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele disse estar assintomático.

Nos últimos dias Machado havia criticado a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a temporada de cruzeiros no país após o avanço da variante ômicron do coronavírus. Também partiu do ministro um episódio explícito de negacionismo ao refutar, em uma entrevista recente, a importância da vacina contra a Covid. “A vacina não serve de nada. Todo mundo só entrou nos cruzeiros porque estava vacinado e tivemos quase 800 casos. A vacina não evita a doença”, disse ele à Bandnews TV.

Ao informar, em suas redes sociais, ter testado positivo, o chefe da pasta do Turismo informou que seguirá “o protocolo de recuperação do Ministério da Saúde e do meu médico”. Durante a pandemia, ele participou de uma live ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que defendeu na ocasião remédios comprovadamente ineficazes no tratamento da Covid, como ivermectina e hidroxicloroquina.