Ministro diz que ‘presidente está muito bem’ e confirma viagem à China

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, disse no início da noite desta sexta-feira, 24, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está “muito bem” e que viajará à China no domingo, um dia depois do previsto na agenda inicial – ele se recupera de uma pneumonia.

“O presidente está muito bem. Está muito motivado”, afirmou. Ele contou que, antes de viajar, Lula fez questão de promover uma reunião com alguns ministros para planejar a semana que vem, já que ele ficará vários dias fora do país. “Estamos nos preparando para manter a mesma rotina, temos muita coisa pela frente”, disse.

Segundo Pimenta, o médico Roberto Kalil visitou Lula nesta sexta-feira e o liberou para viajar no domingo. “Ele (Kalil) acompanhou a medicação prescrita e autorizou, inclusive, que o presidente possa viajar no domingo. Não precisa de nova avaliação. Há um procedimento, uma prescrição médica, vamos seguir essa prescrição”, afirmou.

A viagem será no domingo de manhã, segundo o ministro, que disse não ter o horário exato do voo. Ainda de acordo com o governo, a agenda de Lula será mantida integralmente na China. “É uma viagem na qual temos uma expectativa muito positiva. Nossa delegação, com certeza, será chefiada pelo presidente Lula”, declarou.

Questionado sobre se o presidente também estaria tratando de uma inflamação na bacia, Pimenta minimizou. “O presidente teve já um problema, uma dor que ele sentia, mas isso já está superado. O presidente fez um tratamento sobre isso há vários dias, mas isso não tem nada a ver com a atual situação”, disse. “Qualquer um de nós, se tivéssemos uma agenda tão pesada como a do presidente Lula, teríamos a qualquer momento que dar uma parada como ele deu”, completou.

