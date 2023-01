Ministério dos Direitos Humanos defende permanência de câmeras na PM de SP

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, chefiado por Silvio Almeida, divulgou uma nota nesta quinta-feira, 5, externando a preocupação acerca do anúncio do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, conhecido como Capitão Derrite, que prometeu rever o programa Olho Vivo, responsável por instaurar câmeras nos uniformes dos policiais militares do estado durante a gestão dos tucanos João Doria e Rodrigo Garcia.

“Lembramos que, recentemente, corroborando outros estudos realizados no Brasil, um relatório de pesquisa elaborado por Joana Monteiro, Eduardo Fagundes e Julia Guerra, da Fundação Getúlio Vargas, e Leandro Piquet, da Universidade de São Paulo, conclui que o programa Olho Vivo, onde implementado, resulta em uma redução média de 57% no número de mortes decorrentes de intervenção policial”, diz a nota assinada pelo MDHC.

“O sucesso dessa política demonstrado pela ciência faz com que ela não apenas tenha que ser reforçada e ampliada nas regiões em que é aplicada, mas também que seja estendida a todas as unidades da federação”, continua.

Por fim, o Ministério classifica a política como “exitosa”, e pede que qualquer revisão seja “lastreada nas melhores evidências disponíveis e tenha como objetivo precípuo o respeito e a proteção do direito humano à vida, tanto dos trabalhadores da segurança pública quanto da população em geral”.

A nota é uma reação à declaração do ex-policial da Rota e deputado licenciado, que assumiu a secretaria na gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Nós vamos rever o programa. O que existe de bom vai permanecer. Aquilo que não está sendo bom e que pode ser comprovado cientificamente que não é bom, a gente vai propor ao governador possíveis alterações”, disse ele.

Durante a campanha eleitoral, Tarcísio chegou a declarar a intenção de acabar com o programa. Depois da má repercussão, o ex-ministro bolsonarista atenuou o discurso, mas continuou prometendo que revisaria a medida.

