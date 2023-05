Michelle tem mal-estar e cancela participação em evento do PL

Michelle Bolsonaro cancelou a participação no evento com lideranças do PL que acontece em Brasília após sentir mal-estar na manhã desta quinta-feira. Segundo a assessoria, a ex-primeira dama está recebendo atendimento médico e seu estado de saúde é estável — a expectativa é que retorne às atividades profissionais nos próximos dias.

A presença de Michelle — que hoje ocupa o posto de presidente do PL Mulher — era esperada no encontro com representantes de diretórios regionais e com as presidentes da ala feminina da legenda nesta quinta. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, participam do evento o cacique Valdemar Costa Neto e o ex-ministro Walter Braga Netto, hoje responsável pela articulação do PL.

Com atuação considerada por aliados como ainda tímida no pós-eleição de 2022, o PL planeja intensificar a agenda de compromissos partidários de Michelle e Bolsonaro nos próximos dias. No início de junho, um evento com a ex-primeira-dama deve acontecer com lideranças femininas no Mato Grosso.

De olho nas eleições municipais de 2024, a maior preocupação da direção da sigla tem sido aumentar a capilaridade do partido e dar início à participação efetiva do casal em eventos públicos do PL – a demora e a inconsistência na “estreia” do casal foram duramente criticadas por aliados do ex-presidente.

Interlocutores da cúpula do partido, no entanto, atribuem o “banho-maria” ao bloqueio de recursos partidários determinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, no final do ano passado. A sigla foi multada em 22,9 milhões de reais após pleitear junto à Corte Eleitoral a anulação dos votos de urnas eletrônicas anteriores a 2020 e que foram utilizadas no pleito de 2022. Depois de o partido quitar a multa, em meados de fevereiro, Moraes liberou cerca de 2,6 bilhões de reais da sigla e autorizou a volta dos depósitos mensais do Fundo Partidário.