Michelle Bolsonaro: ‘Na minha casa, apenas eu fui vacinada’

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 3, não saber o motivo das buscas da Polícia Federal em sua casa e reafirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não se vacinou contra a Covid-19.

“Hoje a PF fez uma busca e apreensão na minha casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado teve acesso aos autos. Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria falsificação do cartão de vacina do meu marido e da nossa filha Laura. Na minha casa, apenas EU fui vacinada”, escreveu no Instagram.

Bolsonaro terá que depor nesta quarta-feira à PF sobre a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em sistemas do Ministério da Saúde. Conforme a investigação, o objetivo da falsificação seria “manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19”.

Além da busca e apreensão na casa do ex-presidente, a polícia prendeu seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, investigado no caso das joias. O ex-sargento do Bope do Rio de Janeiro Max Guilherme e o capitão da reserva do Exército Sérgio Cordeiro também foram presos — ex-assessores do Planalto e atuais seguranças pessoais de Bolsonaro.

As ordens de prisão foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, os alvos faziam parte de uma suposta associação criminosa “constituída para a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde”.