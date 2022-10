Michel Temer decide apoiar Bolsonaro e Tarcísio no segundo turno

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 5 out 2022, 12h15 - Publicado em 5 out 2022, 11h12

O ex-presidente Michel Temer (MDB) vai declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (PL) no segundo turno das eleições. A decisão sobre o candidato ao governo de São Paulo já está tomada e resta apenas uma conversa com o atual mandatário federal para que a escolha seja duplamente anunciada. Temer e Bolsonaro devem se encontrar no fim de semana.

O emedebista está em Londres esta semana e retorna na sexta-feira, 7.

Temer foi vice-presidente por dois mandatos petistas, com Dilma Rousseff, mas rompeu com o petismo no processo que levou ao impeachment da então presidente. Ele foi presidente de agosto de 2016 até o final de 2018.