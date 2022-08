MG: Romeu Zema lidera corrida ao governo com 40%; Kalil tem 22%

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera a disputa pelo governo do estado com 40% das intenções de voto, segundo a pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 15. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) aparece em segundo lugar, marcando 22%.

O senador Carlos Viana (PL) vem em terceiro, com 5%. O candidato do PSDB, o ex-secretário Marcus Pestana tem 2%. Cabo Tristão (PMB), Lorene Figueiredo (PSOL), Lourdes Francisco (PCO), Renata Regina (PCB) e Vanessa Portugal (PSTU) têm 1% cada. A candidata Indira Xavier (UP) não pontuou. Os indecisos são 15%, e 11% declararam que vão votar branco ou nulo.

Kalil é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Viana tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Já Zema diz que o seu candidato a presidente é Luiz Felipe d’Avila (Novo), mas deve tentar atrair votos do bolsonarismo também, como ocorreu em 2018.

Apesar de estar na frente da disputa, Zema é o candidato com mais rejeição. Segundo o Ipec, 16% não votariam no governador de jeito nenhum. Outros 14% declararam que não votam em Kalil.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1,2 mil eleitores acima de 16 anos entre os dias 9 e 15 de agosto em 67 cidades mineiras. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MG-02868/2022.

