MG: Kalil oscila para cima, mas Zema ainda venceria no primeiro turno

Giro VEJA - quinta, 15 de setembro

Os preparativos do debate são os destaques do dia

VEJA dá início no próximo sábado, 17, aos debates realizados em conjunto com alguns dos maiores grupos de comunicação do País. A parceria inédita com SBT, Estadão/Eldorado, NovaBrasil, CNN e Terra deu origem ao maior pool de veículos de comunicação das eleições deste ano. Como parte desse projeto, VEJA traz no próximo sábado, às 18h30, o debate entre candidatos a governador em São Paulo e no Rio de Janeiro.