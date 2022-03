MG: com ataques a Zema e Bolsonaro, Kalil deixa cargo para tentar governo

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta sexta-feira (25) que está deixando o seu cargo para se candidatar a governador de Minas Gerais nas eleições de 2022. Kalil deve ser o principal adversário de Romeu Zema (Novo), que concorrerá à reeleição.

Ele listou realizações na área social, saúde e educação, mas deixou para o final duros ataques ao seu rival, a quem criticou pelo que considera submissão dele ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Não podemos confundir submissão com humildade. Nós somos, por essência, um povo humilde, mas não lambe-botas. Presidente não me manda tirar máscara”, disse, em referência a evento com o presidente em setembro de 2021, em Belo Horizonte, no qual o governador mineiro retirou a máscara a pedido de bolsonaristas.