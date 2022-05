MG: Candidato tucano ao governo começa mal, mas Aécio vai bem ao Senado

O pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSB, o ex-deputado federal Marcus Pestana, começou de forma tímida sua corrida ao comando do estado, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 10 e 14 de maio e divulgado nesta segunda-feira, 16.

Pestana, que foi lançado após o PSDB romper com o governador Romeu Zema (Novo), tem 1,7% das intenções de voto e fica bem atrás dos favoritos: o próprio Zema, que tem 46,8%; e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSDB), que tem 26,8%. Antes de Pestana aparece ainda o senador Carlos Viana (PL), com 5.4%.

Outros candidatos não chegaram a pontuar: Renata Regina, do PCB (0,6%), Miguel Corrêa, do PDT (0,3%); e Lorene Figueiredo, do PSOL (0,2%). Entre os entrevistados, 10,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 7,3% afirmaram que não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Senado

Já na corrida pela única vaga ao Senado, quem aparece na frente é o deputado federal Aécio Neves (PSDB), que já ocupou o cargo entre 2011 e 2018 e que também já governou Minas Gerais, entre 2003 e 2010. Ele tem 20,8% das intenções de voto contra 8,3% do deputado Reginaldo Lopes (PT); 6,3% do senador Alexandre Silveira (PSD); 5,3% da vereadora Duda Salabert (PDT); 3,9% do ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio (PL); e 2,1% do deputado federal Marcelo Aro (PP).

Aécio, no entanto, vem dizendo que irá disputar a reeleição para deputado federal, uma opção que ele fez em 2018 por temer não ser reeleito ao Senado e, com isso, perder o foro privilegiado, já que naquele momento ele era alvo da Operação Lava Jato.

Sem Aécio no páreo, quem lidera é Reginaldo Lopes (9,2%), seguido por Silveira (8,1%), Álvaro Antônio (5,6%) e Marcelo Aro (4,9%).

A pesquisa ouviu 1.680 eleitores de 78 municípios de Minas Gerais por meio de entrevistas pessoais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MG – 04957/2022.